Неспокойная ночь: на Харьковщине, в Днепре и Николаеве раздались взрывы

Оккупанты снова ночью обстреливают гражданских.
Жители Харьковского района сообщили о взрывах.
Об этом пишет Общественное.Харьков. Незадолго до этого в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
Поступают сообщения о взрывах в Днепре и Николаеве
Воздушная тревога охватила большое количество областей на юге Украины.
Напомним, главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что война, а точнее, активная ее фаза, вероятнее всего, будет продолжаться и в 2023 году, а Россия может снова попытаться атаковать Киев.
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