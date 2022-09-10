Неспокойная ночь: на Харьковщине, в Днепре и Николаеве раздались взрывы

Жители Харьковского района сообщили о взрывах.

Об этом пишет Общественное.Харьков. Незадолго до этого в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Поступают сообщения о взрывах в Днепре и Николаеве

Воздушная тревога охватила большое количество областей на юге Украины.

Напомним, главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что война, а точнее, активная ее фаза, вероятнее всего, будет продолжаться и в 2023 году, а Россия может снова попытаться атаковать Киев.

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