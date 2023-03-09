Неспокойная ночь с сильными взрывами и продолжительной воздушной тревогой: что известно об атаке РФ 9 марта

Воздушная тревога в Украине длилась несколько часов подряд

Ночью 9 марта Россия в очередной раз атаковала Украину.

В общей сложности воздушная тревога в Украине длилась шесть часов. Только почти в семь утра в ряде украинских областей начали раздаваться отбои воздушной тревоги, в частности, на западе Украины.

Читайте также:

Как стать незаметными для враждебных ПВО: инсайды от воздушных героев