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Неспокойная ночь с сильными взрывами и продолжительной воздушной тревогой: что известно об атаке РФ 9 марта

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
28к
Время на прочтение
3 мин
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Неспокойная ночь с сильными взрывами и продолжительной воздушной тревогой: что известно об атаке РФ 9 марта

Фото: ТСН.ua

Воздушная тревога в Украине длилась несколько часов подряд

Ночью 9 марта Россия в очередной раз атаковала Украину.

В общей сложности воздушная тревога в Украине длилась шесть часов. Только почти в семь утра в ряде украинских областей начали раздаваться отбои воздушной тревоги, в частности, на западе Украины.

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Дата публикации
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28к
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