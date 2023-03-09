Неспокойная ночь с сильными взрывами и продолжительной воздушной тревогой: что известно об атаке РФ 9 марта

Воздушная тревога в Украине длилась несколько часов подряд
Ночью 9 марта Россия в очередной раз атаковала Украину.
- Около часа ночи по Киеву в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу. Предварительно речь шла об атаке беспилотников. Об этой информации не была подтверждена официально.
- Позже в Херсоне раздались взрывы. Огневая точка находилась в местном лесу на левом берегу возле Олешек, ныне оккупированных врагом.
- Затем с официальным предупреждением об угрозе ночью заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В социальных сетях он написал короткое, но угрожающее сообщение: "Ни в коем случае не игнорируем тревогу".
- Также стало известно о том, что в Киевской области — угроза воздушной атаки. Местным жителям посоветовали находиться в укрытиях.
- В социальных сетях сообщили о том, что в некоторых районах в нескольких областях исчез свет. В частности, речь шла о Харьковской, Одесской, Киевских областях.
- А около двух часов ночи воздушная тревога охватила всю Украину. Сообщалось о полете беспилотников в ряде областей и работе ПВО. Но информация не была официально подтверждена.
- После объявления воздушной тревоги звуки взрывов раздались в Одессе и Николаеве. Об этом сообщили местные СМИ.
- Также взрывы прогремели в Днепре и ряд взрывов — в Харькове. Власти посоветовали находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги.
- В частности, сообщалось о звуках взрывов в Хмельницке, Житомире, Запорожье, Ивано-Франковске, Тернополе, Киеве. Также есть информация о звуках взрывов в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Киевской областях. Официальных сообщений от местных властей о взрывах ночью в этих регионах не было.
- Позже стало известно о том, что в Одесской области ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры области. К счастью, пострадавших нет. Начали действовать ограничения электроснабжения. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбивание ракет.
- В Харькове из-за взрывов возникли проблемы со светом. В Харькове под вражеским прицелом очутилась энергетическая инфраструктура.
- Всего враг нанес около 15 ударов по Харьковщине. Было попадание в жилой дом.
- Также появилась информация о повышенной угрозе ракетного удара в Черкасской области : в области были применены меры отключения электроэнергии.
- Очевидцы сообщили о звуках, похожих на взрывы на Львовщине. Официального подтверждения этой информации не было.
- На Харьковщине из частного дома, по которому россияне нанесли удар, спасли двух человек. Им была оказана медицинская помощь.
- Под утро 9 марта в Киеве раздался ряд мощных взрывов. Взрывы были настолько мощными, что в домах тряслись стекла.
- Также очевидцы сообщили о масштабном пожаре. В небо поднимался столб черного дыма.
- Позже повторные взрывы прогремели в Днепре.
- До этого киевский мэр Виталий Кличко рассказал, где в Киеве прогремели взрывы 9 марта 2023 года.
- В некоторых районах Киева и области исчез свет. Вероятно, электроэнергию выключали превентивно.
- ДТЭК сообщил, что из-за атаки врага применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.
- Также сообщалось о взрывах в Сумской, Винницкой, Кировоградской и Киевской области.
- В Киевской области с утра 9 марта работали силы противовоздушной обороны.
В общей сложности воздушная тревога в Украине длилась шесть часов. Только почти в семь утра в ряде украинских областей начали раздаваться отбои воздушной тревоги, в частности, на западе Украины.
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