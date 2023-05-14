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Неспокойная ночь в Украине 14 мая 2023: масштабная воздушная тревога и взрывы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
16к
Время на прочтение
2 мин
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Неспокойная ночь в Украине 14 мая 2023: масштабная воздушная тревога и взрывы

Воздушная тревога по всей Украине была объявлена / Фото: ТСН.ua

Россия снова атаковала Украину.

Россия снова не дала украинцам выспаться. ТСН.ua собрал для вас хронику ночи на 14 мая 2023 года.

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Дата публикации
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