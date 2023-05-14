Неспокойная ночь в Украине 14 мая 2023: масштабная воздушная тревога и взрывы

Россия снова атаковала Украину.
Россия снова не дала украинцам выспаться. ТСН.ua собрал для вас хронику ночи на 14 мая 2023 года.
- Еще до полуночи в Тернополе раздались взрывы во время воздушной тревоги. Людей призывали доверять только официальным источникам.
- Также в Киеве и области раздались взрывы, сработало ПВО. Киевлян просили соблюдать информационную тишину.
- Около полуночи в Харькове раздались взрывы. Имелась информация о пусках С-300 по Харьковщине.
- Позже ОВА сообщила, что в Тернополе есть попадания в складские помещения, травмированные двое гражданских.
- Также по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. По предварительной информации, были произведены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 из Каспийского направления.
- В Херсоне раздались громкие взрывы. Сообщалось, что Херсон находится под обстрелом РСЗО.
- Мониторинговые каналы отметили, что ситуация этой ночью с обстрелами – нестандартная.
- Между тем , глава Офиса президента Андрей Ермак в социальных сетях призвал не пренебрегать воздушными тревогами, не игнорировать их и относиться ответственно.
- Позже взрывы раздались на Сумщине.
- В Тернопольской области прогремели взрывы, по предварительной информации, сработало ПВО.
- Позже глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что украинское ПВО работает по враждебным целям.
- Также по состоянию на 05.33 в ряде украинских регионов начали раздаваться отбои воздушной тревоги.
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