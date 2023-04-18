Неспокойная ночь в Украине: движение беспилотников и работа ПВО — соцсети

Воздушная тревога сохраняется в большом количестве украинских областей на востоке и юге страны.

Согласно сообщениям в социальных сетях, в течение последнего часа прогремели взрывы в Снегиревке Николаевской области, Орехово в Запорожье.

К тому же, сообщается о том, что в Николаевской области работает ПВО.

"Для всех областей, где объявлена тревога — угроза БпЛА. Угроза артобстрела только для прифронтовых районов Запорожской области. Тактическая авиация врага далеко на Востоке. Сейчас угрозы не несут", — сообщают мониторинговые каналы.

В то же время сообщается, что, вероятно, вражеские беспилотники ищут в Николаевской и соседних областях что-то важное и пытаются туда попасть.

В то же время работает ПВО. "Наши ребята работают", — комментируют в социальных сетях. Более точную информацию следует ожидать утром.

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Позже взрывы были снова зафиксированы в Херсоне.

Пока представители официальных властей не сообщают никаких подробностей о ситуации в тех областях, где объявлена воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Не пренебрегайте личной безопасностью. Не забывайте о правиле "двух стен".

Напомним, что ранее в Белгородской области в небе заметили странное сияние и НЛО.