Неспокойная ночь во временно оккупированном Крыму: слышны взрывы

В Евпатории и Красноперекопске в ночь на 10 июня были слышны взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Движение по Керченскому мосту перекрыто.

В Джанкойском районе слышали два взрыва.

В Угловом Бахчисарайского района слышны взрывы со стороны моря.

Очевидцы сообщают о работе "РосПВО" в районе села Воробьево Сакского района.

В Красноперекопском районе местные жители насчитали уже 8 взрывов.

Судя по вспышкам, ракеты попали по объекту возле Евпатории, ничего "РосПВО" не сбило, сообщают очевидцы.

5-6 взрывов слышали в Первомайском.

Местные жители сообщают, что, по всей видимости, был прилет по военному объекту возле села Наумовка Сакского района. Информация требует подтверждения.

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Напомним, накануне спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что РФ опрокинула ракетоносители в Азовское море.

Ранее участники партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали, что к Крымскому мосту кафиры стягивают ПВО и баржи.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КРЫМСКИЙ МОСТ ГОТОВЯТ К МОЩНЫМ УДАРАМ: партизаны показали доказательства!

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