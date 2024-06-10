Неспокойная ночь во временно оккупированном Крыму: слышны взрывы

Тревожная ночь выдалась у окупантов.
В Евпатории и Красноперекопске в ночь на 10 июня были слышны взрывы.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
- Движение по Керченскому мосту перекрыто.
- В Джанкойском районе слышали два взрыва.
- В Угловом Бахчисарайского района слышны взрывы со стороны моря.
- Очевидцы сообщают о работе "РосПВО" в районе села Воробьево Сакского района.
- В Красноперекопском районе местные жители насчитали уже 8 взрывов.
- Судя по вспышкам, ракеты попали по объекту возле Евпатории, ничего "РосПВО" не сбило, сообщают очевидцы.
- 5-6 взрывов слышали в Первомайском.
- Местные жители сообщают, что, по всей видимости, был прилет по военному объекту возле села Наумовка Сакского района. Информация требует подтверждения.
Напомним, накануне спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что РФ опрокинула ракетоносители в Азовское море.
Ранее участники партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали, что к Крымскому мосту кафиры стягивают ПВО и баржи.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КРЫМСКИЙ МОСТ ГОТОВЯТ К МОЩНЫМ УДАРАМ: партизаны показали доказательства!
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