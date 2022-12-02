Несправедливые отключения света: в Минэнерго пообещали наказывать руководителей облэнерго

Больше всего жалоб поступает от жителей Киева и области, Полтавы и Львова.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что руководители облэнерго будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

По данным Галущенко, на прошлой неделе вдвое выросло количество жалоб от потребителей на несоблюдение графиков и несправедливость в очередности отключений света.

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"И анализ, который Минэнерго провело совместно с НКРЭКУ и Госэнергонадзором, свидетельствует, что недовольство граждан обосновано. Среди регионов, по которым поступает больше всего жалоб — Киев, Киевская область, Полтава и Львов", — сообщил министр.

Он отметил, что при отключении электроэнергии операторы систем распределения должны руководствоваться справедливым подходом, чтобы все потребители находились в равных условиях.

"Если будут установлены факты злоупотреблений, руководители компаний будут нести персональную ответственность", – отметил Галущенко.

Он также назвал вопросом национальной безопасности соблюдение справедливости при поставке электроэнергии и заживлении объектов критической инфраструктуры.

Напомним, ранее в Минэнерго информировали, что Госэнергонадзор будет проводить внеплановые проверки на объектах энергетики для усиления контроля за составлением и выполнением графиков почасовых отключений электроэнергии.

Заметим, что Украина не сможет в течение зимы восстановить всю энергосистему из-за постоянных атак со стороны РФ. Такой прогноз дал глава энергетического комитета парламента Андрей Герус.

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