Nestle попала в список спонсоров войны: что известно о тайной деятельности компании в РФ

Компания Nestle, продающая в Украине товары "Торчин", "NESCAFE" и "Мивина", попала в список спонсоров войны из-за своей работы на территории страны-агрессорки.

Об этом сообщает прессслужба НАПК.

"Несмотря на российскую агрессию, Nestle продолжает работать в РФ, поставлять товары агрессору и расширять свою российскую производственную базу", — говорится в сообщении.

Nestle производит растворимый кофе, минеральные воды, шоколад, мороженое, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных и другие товары. Во всем мире в линию продукции компании входит более 2000 брендов. Основные торговые марки: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea и другие.

"Несмотря на то, что прибыль от российского рынка составляет лишь чуть более 2% от деятельности всего Nestle, компания до сих пор не решилась выйти с рынка государства-террориста. Nestle объясняют это необходимостью обеспечения населения России товарами первой необходимости, а также заботой о своих российских сотрудниках", — отметили в НАПК.

Деятельность Nestle в России

По состоянию на начало 2022 г. швейцарская корпорация имела на территории России семь фабрик. На них в общей сложности работает более 7000 сотрудников. К примеру, в 2021 году компания уплатила более 25 млн долларов налогов в российский бюджет. В то же время за 2022 год компания Nestle так и не опубликовала данные о своих доходах и уплаченных налогах.

По информации НАПК, в 2022 году Nestle импортировала в Россию полуфабрикатов и сырья на 374 млн долларов, а за 9 месяцев 2023 года на 271 млн долларов.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в компании заявили о приостановлении экспорта и импорта в Россию, за исключением товаров первой необходимости.

"Но полки российских магазинов до сих пор переполнены их продукцией. Среди доступных продуктов: завтраки Bystrow, супы и бульонные кубики Maggi, корм для животных Purina, шоколадные батончики, кофе Nespresso", — отметили в НАПК.

Кроме того, в октябре 2022 года компания под видом сухой молочной смеси завозила на территорию России техническое оборудование. То есть, компания завозит не только сырье для товаров первоначальной необходимости, но и пытается скрыто развивать там собственный бизнес.

"Это доказывает, что история ничему не научила швейцарскую корпорацию Nestle. Еще во время Второй мировой войны компания работала на два фронта, поставляя свою продукцию в состав сухих пайков немецкой армии, и в то же время экспортируя ее в страны антигитлеровской коалиции", — отметили в НАПК.

Nestle в Украине

Крупнейшими сегментами бизнеса Nestle в Украине являются кулинария (Торчин), кофе и напитки (NESCAFE, Coffee-mate), кондитерские изделия (Nestle и Свиточ) и продукты быстрого приготовления (Мивина).

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