Нестора Шуфрича лишат важной должности в Раде

Проголосовать за решение парламентарии планируют на этой неделе.

Народного депутата Нестора Шуфрича от запрещенной партии "ОПЗЖ", подозреваемого в госизмене, хотят лишить от должности главы Комитета ВР по вопросам свободы слова.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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По его словам, проголосовать за соответствующее решение парламентарии планируют на этой неделе.

По состоянию на 18 сентября на сайте пока нет постановления, согласно которому Шуфрича могут лишить права занимать должность руководителя Комитета по свободе.

Напомним, ранее первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко подчеркнул, что в Раде найдут механизмы отзыва Нестора Шуфрича с должности председателя комитета ВР по свободе слова, если он сам не напишет заявление о сложении соответствующих полномочий.

Добавим, что 15 сентября народный депутат от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – При жизни" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы. Ему избрали меру пресечения. Он проведет два месяца за решеткой.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Шуфрича в наручниках из суда забрали за решетку!".

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