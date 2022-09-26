Нестреляющий РПГ и оператор, которому надо "Оскар": тиктокеры Кадырова записали новый экшн (видео)

После боев со светофорами, гаражами, кустами и воздухом они записали свеженькое "оскароносное" кино и снова со стрельбой, музыкой и дикими воплями.

Видео выложили в Сети.

Режиссура оказалась слабенькой – ничего нового зритель не увидел. Кадыровцы устроили стрельбу на открытом пространстве, нигде не прячась, что свидетельствует о том, что "другая сторона" не отвечала, видимо, потому, что ее не было.

Тиктокеры стрелали из автоматов в неизвестном направлении через деревянный забор, а некоторые параллельно одной рукой еще и успевали снимать это действо на телефон. Изюминкой стал залетевший в кадр вояка с РПГ, прицелился... не выстрелил, и так же оперативно исчез.

Надо отдать должное смелости "оператора". Он снимал все это "лицедейство", не прячась от пуль, уверенно стоя на своих двоих.

Традиционно тикток-перформанс сопровождает музыкальное сопровождение, которое придает забавности этой клоунаде.

"Как орлы мы гордо взлетаем", – поется в песне.

Так и есть, со словами песни не поспоришь – "орлы Кадырова" в очередной раз взлетели в рейтинге позора и бестолковости.

Напомним, что в Херсонской области кадыровцы расстреливают мобилизованных из "ЛДНР". Их наказывают за отказ наступать и утраченные позиции.

Ранее мы сообщали, что кадыровские тиктокеры успели записать несколько секундный ролик настоящего боя и разлететься вдребезги. Бой длился 19 секунд.

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