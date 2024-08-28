Нет аналогов в мире: чем уникальна украинская ракета-дрон "Паляница" — рассказал офицер ВСУ

Эта ракета-дрон имеет низкую преимущества по сравнению с беспилотными самолетами-камикадзе типа "Шахед".
Украинская ракета-дрон "Паляница" – это крылатая ракета. Аналогов такого оружия нет в мире.
Об этом написал офицер ВСУ и эксперт в области БПЛА Юрий Касьянов на своей странице в фейсбуке.
По его словам, прототип "Паляницы" первыми изобрели немцы, создав так называемый "самолет-снаряд" Фау-1, которая имела реактивный двигатель, автопилот, стартовала с катапульты, летела на дальность 280 км (позже она была увеличена до 500 км) и несла боевую часть весом от 500 кг до 1 тонны.
"Немецкая «паляница» Фау-1 (Fi-103, «Физелер-103») имела реактивный двигатель, автопилот, стартовала с катапульты, летела на дальность 280 км (позже она была увеличена до 500 км) и несла боевую часть весом от 500 кг до 1 тонны", – написал он.
Какие преимущества крылатой ракеты над "Шахедами"
Эксперт назвал такие преимущества крылатой ракеты, как:
- высокая скорость: ракета скорее может достичь цели, и противник может не успеть принять какие-либо меры противодействия, или выведение из-под удара,
- потенциально она может нести более мощную боевую часть,
- ее сложнее сбить (ловцы за "Шахедами" с пулеметами здесь малоэффективны).
В то же время, эта ракета легко сбивается зенитными ракетами с тепловой головкой наведения, "потому что имеют более выраженный тепловой след". К недостаткам можно отнести также сложность конструкции и более высокую стоимость. По его подсчетам, одна такая ракета стоит до 160 тыс. долларов.
Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров озвучил стоимость украинской ракеты-дрона "Паляница".
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