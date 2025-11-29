Украинская ПВО / © tsn.ua

То, что сделали ВСУ сегодня ночью, 29 ноября, не имеет аналогов в мире.

Об этом написал в Facebook украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш».

Эксперт высоко оценил работу украинской ПВО при отражении российской массированной ракетно-дроновой атаки на Украину, главным направлением которой был Киев.

«Я без пафоса скажу, что, наверное, ни один город в мире ни одной страны не сможет отразить продуманную атаку более полутысячи воздушных целей», — отметил он.

«Флэш» особо подчеркивает, что залогом успеха стало именно мастерство украинских бойцов ПВО: «Когда Patriot сбивает баллистику в автоматическом режиме, спасая наши жизни, это больше заслуга партнеров, предоставивших нам эти системы».

«Мы выстояли. Спасибо ВСУ», — подытожил он.

В эту ужасную ночь, когда противовоздушная оборона столкнулась с беспрецедентным нашествием — почти шесть сотен вражеских беспилотников, — рассчитывать только на автоматизированные системы было невозможно. Однако защитники неба продемонстрировали феноменальное мастерство, уничтожив более 90% этой воздушной армады. Кроме того, они идеально отработали по баллистическим целям, остановив все четыре выпущенных «Искандера».

Напомним, ночью 29 ноября РФ ударила по Киеву дронами и ракетами. Есть погибшие и пострадавшие. «До 29 выросло количество пострадавших в результате ночной атаки врага на столицу. 19 из них находятся в стационарах медучреждений города. Два человека погибли», — отметил мэр города Виталий Кличко.