Бронирование / © ТСН

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Отсутствие бронирования в течение определенного периода само по себе не является основанием для штрафа, однако у военнообязанного могут возникнуть проблемы из-за других нарушений правил военного учета. В частности, речь идет о несообщении об изменении места жительства или неявке по повестке.

На это обратил внимание юрист Владислав Дерий, отвечая на вопросы на портале uristy.

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Муж рассказал эксперту, что официально работает и состоит на военном учете. ВЛК он проходил во время предварительного бронирования. После перехода работодателя на другое бронирование ООО прекратилось, но работника планируют перебронировать в ближайшие дни.

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В то же время военнообязанный получил сообщение о рекомендованном письме от ТЦК, которое было направлено по старому адресу, где он уже не проживает. Само письмо он еще не получал. Штрафа на данный момент нет.

штрафуют ли за отсутствие бронирования

По словам юриста, сам факт того, что человек определенное время не имел бронирования, не является отдельным основанием для административного штрафа.

«Штрафа за сам факт „отсутствия бронирования“ не существует», — отметил Владислав Дерий.

Он пояснил, что бронирование является правом предприятия предоставить работнику отсрочку, а не обязанностью.

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В то же время отсутствие бронирования означает, что в этот период у человека нет соответствующей отсрочки от мобилизации. Поэтому важно выполнять другие обязанности военнообязанного.

Из-за чего может возникнуть штраф

Юрист обратил внимание на два отдельных обстоятельства.

Уведомление об изменении фактического места жительства. По словам Дерия, правила военного учета предусматривают обязанность уведомлять ТЦК об изменении места жительства в установленный срок. Неявка по повестке, если она была вручена должным образом.

За нарушение правил военного учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в условиях военного положения может применяться штраф по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Юрист указывает на сумму от 8500 до 25500 грн.

В то же время, конкретная ответственность зависит от того, какое именно нарушение установят и при каких обстоятельствах.

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Спасет ли новое бронирование от повестки

Если работника в ближайшие дни перебронируют, это даст отсрочку от призыва с момента надлежащего оформления и внесения соответствующих сведений.

Однако, по словам юриста, новое бронирование само по себе не упраздняет уже направленный вызов ТЦК.

То есть получение бронирования и вопрос возможного нарушения правил военного учета — это различные юридические обстоятельства. Если к моменту оформления бронирования уже возникла ситуация, которую ТЦК расценивает как нарушение, само по себе дальнейшее бронирование не означает автоматической отмены возможных последствий.

Относительно рекомендованного письма юрист также обратил внимание на правила его вручения. По его словам, в некоторых случаях корреспонденция от ТЦК может считаться врученной в соответствии с установленным порядком даже в случае возвращения письма.

Поэтому само по себе отсутствие фактического получения письма не означает, что вопрос можно просто игнорировать. В то же время для оценки конкретной ситуации важно установить, что именно содержалось в письме и как его направляли.

Должен ли работодатель компенсировать штраф

Сотрудник также спросил, сможет ли требовать от работодателя возмещения, если штраф появится из-за прекращения предварительного бронирования при переходе на другое ООО.

Юрист считает, что законных оснований автоматически переводить такой персональный штраф на работодателя нет.

«Административная ответственность по ст. 210-1 КУоАП является персональной ответственностью гражданина перед государством», — объяснил Дерий.

По его словам, законодательство о труде не устанавливает обязанности нового или предыдущего работодателя компенсировать работнику административный штраф, связанный с его военным учетом.

В то же время, предприятие может добровольно оказать работнику материальную помощь или компенсировать расходы, если согласится на это.

Отметим, что основные риски для работника возникают из-за возможных нарушений правил военного учета или неявки по надлежаще оформленному вызову. А новое бронирование дает отсрочку, но не означает автоматической отмены вопросов, которые могли возникнуть до его оформления.

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