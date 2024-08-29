"Нет бусиков" ТЦК: стало известно, в какой области одни из лучших показателей по мобилизации

По словам главы области, в регионе был только один неприятный случай с работниками ТЦК.

В Житомирской области – одни из лучших показателей по мобилизации. Местные власти утверждают, что в области нет "бусов ТЦК".

Об этом рассказал глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в интервью " Интерфакс-Украина ".

"Если эта работа выстроена правильно — от человека к человеку — то она не носит такой принудительный характер, который изображает наш враг в их ИПСО, что вроде бы так везде. На Житомирщине за два с половиной года едва ли не самые высокие показатели в стране без скандалов, без перекрытия трасс", — считает он.

Чиновник утверждает, что процент добровольцев из Житомирщины был едва ли не самым высоким в Украине.

"Что касается мобилизации, то область имеет большие военные традиции. Процент добровольцев из Житомирщины был едва ли не самым высоким в Украине. Но и по мобилизации мы выполняем показатели, которые относятся Вооруженными силами Украины и Генеральным штабом перед нашим ТЦК СП, с высоким процентом, одним из самых высоких в стране", — отметил Бунечко.

По его словам, в регионе был только один неприятный случай с работниками ТЦК. Это было в Звягильском ТЦК СП.

"Его рассматривала временная следственная комиссия Верховной Рады в июне. Следственная комиссия в нем разобралась, но этот инцидент был единственный, потому что мы за этим очень следим", — сказал он.

Напомним, в Луцке неизвестный стрелял по посту охраны ТЦК, в результате чего ранен солдат.

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