Нет этих документов — забудьте о субсидии: список для пенсионеров напомнили в ПФУ

Субсидия для неработающих пенсионеров / © УНИАН

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Пенсионный фонд Украины напомнил о четком перечне документов, необходимых для назначения жилищной субсидии неработающим пенсионерам. Особое внимание следует обратить тем, у кого есть коммунальные долги или кто живет сам.

Об этом ПФУ сообщил на своем сайте.

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Пенсионеру, который не работает, зарегистрирован и фактически проживает сам, для оформления субсидии достаточно подать заявление и декларацию по установленным формам.

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В то же время, есть важный нюанс. Если у домохозяйства есть задолженность за коммунальные услуги, необходимо предоставить документ, подтверждающий ее уплату, договор о реструктуризации долга или решение об открытии производства по делу, если долг обжалуется в суде.

Если вместе с пенсионером по адресу зарегистрированы другие люди, но фактически они там не проживают, к заявлению и декларации нужно добавить документы, которые это подтверждают.

В частности, подтвердить непроживание могут:

справка об обучении или работе человека в другом населенном пункте;

справка ЖЭКа, ОСМД или ЖСК о том, что человек не проживает по адресу домохозяйства;

справка об оплате потребленных компуслуг по другому адресу;

акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства или фактического места жительства, составленный органом местного самоуправления.

Напомним, наличие коммунальных долгов не лишает субсидии автоматически. Отказ возможен только при наличии просроченной более трех месяцев задолженности, превышающей 680 грн (для многодетных семей и детдомов семейного типа — более 4000 грн).

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