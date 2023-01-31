"Нет" — это первый этап: Резников отреагировал на заявление Байдена по самолетам F-16

Резников вспомнил, что схожая ситуация была с танками Leopard, HIMARS, Bradley и другими видами вооружения.

Министр обороны Алексей Резников, комментируя заявление президента Байдена о неотправлении самолетов F-16 в Украину, отметил, что все виды оружия проходили "Нет". Он пояснил, что "это - первый этап".

Об этом глава Минобороны рассказал во время совместной конференции с французским коллегой Себастьяном Больницей.

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"Так было с HIMARS, с теми же Bradley. Вспомните историю с немецкими Leopard, тоже сначала было "Нет", а теперь у нас танковая коалиция. Поэтому я верю в следующую "самолечную коалицию". Но всегда сначала должен быть лидер, поэтому я здесь (в Париже – ред.)", — сказал Резников.

Глава Министерства обороны перечислил этапы, которые проходит каждое оружие, а именно:

этап "Нет", то есть отказ;

этап "Давайте обсудим и изучим возможности";

этап "Давайте готовить экипаж";

этап "Прибытие".

Заявление Байдена о F-16 для Украины

Напомним, президент США Джо Байден в понедельник, 30 января, заявил журналистам, что США не будут передавать Украине самолеты. Заметим, Джо Байден выходил из вертолета, остро подошел к прессе и особо не уточнял свой ответ.

В Белом доме поддержали позицию президента США Джо Байдена относительно неотправки в Украину самолетов F-16. В администрации Байден заявили, США уже посылают или анонсировали помощь для отправки, включая танки Abrams.

Министр обороны Алексей Резников надеется, что во время последующих переговоров с партнерами в ближайшие недели по истребителям для Украины он получит положительное решение.

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