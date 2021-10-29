Нет газа для отопления школ: в Хмельницкой области учеников вынужденно отправили на дистанционку

Нет газа для отопления школ: в Хмельницкой области учеников вынужденно отправили на дистанционку

Мэрия города обещает дать тепло в школы как можно быстрее.

В Староконстантинове Хмельницкой области родители школьников в знак протеста против дистанционного обучения перекрывали дорогу.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 29 октября.

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У детей на вынужденные каникулы отправили три недели назад: все якобы из-за нехватки газа для отопления школ. После двух часов протеста к людям вышел городской голова и объяснил: лимит выделившего топлива очень мал. Поэтому его не хватит на весь отопительный сезон. Следовательно, решили, что лучше дети будут учиться онлайн.

"Мы находимся в ужасающих условиях. Нам дали лимит газа на все бюджетные учреждения: на школы, на садики, на больницы — всего 20 тыс кубов. Если мы берем больше, мы должны заплатить 25 тысяч за каждую тысячу кубов", — пояснил мэр города Николай Мельничук.

Впрочем, пообещал, что со следующего понедельника тепло в школы все же дадут. Но окончательное решение о возвращении учеников за парты глава города перевел на директоров школ.

Как сообщалось, в Хмельницкой области с субботы, 23 октября, усилили карантин из- за роста инфицированных коронавирусом. Теперь работники продовольственных и непродовольственных рынков, кафе и ресторанов, парикмахерских, гостиниц, хостелов, кинотеатров должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 72 часов, или COVID-прививки по крайней мере одной дозой. Это относится и к посетителям.

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