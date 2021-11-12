Нет имени, а родители почти не посещают: как чувствует себя младенец, которому в Днепре сделали сверхсложную операцию на сердце

Нет имени, а родители почти не посещают: как чувствует себя младенец, которому в Днепре сделали сверхсложную операцию на сердце

Девочку перевели из реанимации в обычную палату патологии новорожденных.

В Днепре медики спасли ребенка, который родился с тяжелым пороком сердца. Младенцу провели сложную операцию, а для этого пришлось останавливать его сердце.

Также читайте В Черкасской области умер младенец после того, как мать несколько часов выпивала с друзьями на улице

Как чувствует себя ребенок, рассказывает "Наш город".

Родилась недоношенной и с тяжелыми пороками

Девочка, которую прооперировали в больнице Руднева в Днепре, родилась недоношенной с весом 2 кг 400 г и с тяжелым пороком сердца. Спасти ребенка удалось благодаря слаженным действиям днепровских и столичных медиков – в Днепре впервые провели уникальную операцию на открытом сердце.

Несколько дней назад девочку перевели из реанимации в обычную палату патологии новорожденных. Пока угроз ее жизни нет.

"Ребенок поступил к нам с комбинированным пороком, который включает стеноз трахеи, открытый артериальный пролив, большого размера дефекты межжелудочковых и межпредсердных перегородок. Для того чтобы стабилизировать состояние девочки, был сначала проведен первый этап лечения. Мы закрыли артериальный проток, а затем, используя опыт наших европейских партнеров, провели баллонную дилатацию трахеи. Это позволило нам сделать радикальную коррекцию порока сердца. Причем сделать это при искусственном кровообращении на остановленном сердце", — рассказал Александр Романенко, заместитель медицинского директора больницы им. Руднева.

В операции активно участвовали кардиохирурги из Киева.

Перенесла две операции

Первую операцию девочке сделали, когда ей было 2 недели. Она не могла нормально дышать из-за стеноза трахеи. На вентиляции легких новорожденная находилась около трех недель. За это время была выполнена довольно редкая на сегодняшний день процедура – ​​баллонная дилатация трахеи.

На нее врачи днепровские врачи решились после консультации со столичными коллегами. Во время операции вес девочки был всего 2 кг 800 грамм.

"Нам было до конца непонятно, справились ли мы со стенозом трахеи. Готовились к тому, чтобы сразу сделать и пластику трахеи, и устранить сердечный порок. Но в последний момент, после всех консультаций пришли к выводу, что, возможно, у этого ребенка все же таки есть шанс на дальнейшее развитие без вмешательства на трахее.Когда мы трое суток назад убирали у малышей трубочку, это был очень волнующий момент. Мы не знали — сможет ли она дышать самостоятельно или нет. Но, к счастью, наши усилия имели успех. Сама дышит, чувствует себя нормально. Надеемся, что в будущем она будет здоровым человеком", — говорит Павел Павлов, заведующий кардиохирургическим отделением больницы им. Руднева.

На втором этапе было осуществлено оперативное вмешательство, благодаря которому устранили порок сердца. Для этого в Днепр из столицы приехала бригада из пяти медиков. Транспортировать ребенка на ИВЛ было небезопасно.

"Основной этап операции длился 2,5 часа, еще около полутора часов мы готовили девочку к вмешательству. Сердце было остановлено на 38 минут, все это время оно не сокращалось, легкие не дышали. И за сердце, и за легкие работал аппарат искусственного кровообращения. Он обогащал кислородом кровь", – отмечает Павел Павлов.

Послесловие

Врачи говорят, что проблему с сердцем у малыша решили, она не будет беспокоить. Что касается трахеи, ее состояние будет понятно со временем. Возможно, придется снова оперировать.

Следует добавить, что имени у девочки пока нет. Ее родители, проживающие в Павлограде, к ней почти не приезжают. В больнице надеются, что жизнь ребенка, которого таким трудом отвоевали у смерти, будет счастливой.

Напомним, что Тернопольской области 11 ноября простились с супругами, погибшими в смертельном ДТП вблизи г. Бережаны. Их 5-летний сын, тоже ехавший в автомобиле, находится в больнице и пока не знает о смерти родителей.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку