Нет конкурентов и врагов: ученые дали прогноз по медузам на следующий курортный сезон на Азовском море

Нет конкурентов и врагов: ученые дали прогноз по медузам на следующий курортный сезон на Азовском море

Установление антимедузних сетей вблизи пляжей экологи считают неэффективным.

За последние несколько лет количество медуз в Азовском море существенно возросло, из-за чего туристы все реже стали выбирать для отдыха Азовское море. Из-за нашествия медуз в Азовском море владельцы баз отдыха начали устанавливать в воде сетки от медуз, но такие методы борьбы малоперспективные.

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Об этом рассказал "РИА Мелитополь" ректор Мелитопольского института экологии и социальных технологий университета" Украина ", профессор Валерий Лысенко.

Эколог считает, что популяция медуз увеличилась за осолонения Азовского моря и потому, что в Азовском море благоприятная кормовая база для медуз.

"К сожалению, благополучных прогнозов я дать не могу. Для этого много причин. Первая причина — это почти минимальное количество видов рыб, которые едят фито- и зоопланктон. Это тюлька, хамса. Вы знаете, что практически не осталось. И поэтому количество планктона без конкурентов — рыб, используется, естественно, медузой. и поэтому она быстро растет, размножается и прочее. У нас в основном, это медуза - корнерот. В Черном море ее не так много, а вот в Азовском море ситуация совсем другая ", — рассказывает Валерий Лысенко.

Он рассказывает, что река Дон, впадающей в Азовское море, зарегулирована очень давно. Также относительно недавно зарегулирована полностью и Кубань — она практически не сбрасывает пресную воду в восточную часть Азовского моря.

"Во-первых, у них немало водохранилищ, которые забирают воду для полива и др. Во-вторых, проблема с пресной водой сейчас в европейской части в РФ очень серьезная, и поэтому часть воды используют, как питьевую. Также там работает несколько десятков рыбоводных заводов, которым тоже нужна пресная вода. в итоге, в Азовское море сбрасывается минимальное количество пресной воды, которая ничего не может сделать против мощного течения, которое идет из Керченского пролива, и вместе с этим течением в Азовское море заносится корнерот в огромных количествах. Пищевых конкурентов нет, "врагов", которые поедали бы медуз — нет", — отмечает Валерий Иванович.

Ученый также считает, что огромное количество медуз можно объяснить сбросом отходов в реки. Органические вещества — это хорошее условие для того, чтобы интенсивно размножались планктонные формы, а это корм для медуз.

По мнению Валерия Лысенко, медузы никуда не денутся. Зимой есть надежда, что часть из них вымерзнет, но летом их снова будет много, даже больше чем сейчас. Установление антимедузных сетей вблизи пляжей он считает неэффективным. Эколог считает лучшим выходом — строительство бассейна с чистой морской водой.

Напомним, что медузы из Азовского моря перебрались на Черное. Теперь они атакуют Одессу. Там их настолько много, что туристы буквально не могут зайти в воду.

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