"Нет" коронавируса за 500 гривен: в Харьковской области глава турагентства попалась на продаже фейковых ПЦР-тестов

"Нет" коронавируса за 500 гривен: в Харьковской области глава турагентства попалась на продаже фейковых ПЦР-тестов

Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

В Харьковской области руководительница местного туристического агентства продавала клиентам фейковые негативные ПЦР-тесты на коронавирус. Один сертификат желающим стоил 500 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Нелегальный бизнес наладила глава турагентства, которое своим клиентам через медицинскую лабораторию выдавала ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию с негативным результатом. Справки она подделывала с начала 2021 года. Задержали ее предприимчивую гражданку после того, как очередному клиенту на почту пришла поддельная справка.

"11 ноября следователями Харьковского РУП № 1 под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города Харькова руководитель туристического агентства поставлен в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Правонарушительнице грозит до трех лет лишения свободы", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

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