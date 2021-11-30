Нет мест: КСУ отказался приводить к присяге новых судей, которых назначил Зеленский

Нет мест: КСУ отказался приводить к присяге новых судей, которых назначил Зеленский

Как пояснили в КСУ, отсутствуют вакансии судей, поскольку Тупицкий и Касминин являются судьями КСУ.

Конституционный суд (КСУ) отказался приводить к присяге Александра Петришина и Оксану Грищук, которых 26 ноября президент Владимир Зеленский назначил судьями КСУ.

Об этом сообщает представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря.

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Чтобы Александр Петришин и Оксана Грищук не стали новыми судьями КСУ, Конституционный суд принял специальное постановление об отсрочке принесения присяги этими лицами. Отметим, специальное пленарное заседание суда по приведению новых судей КСУ к присяге должно состояться не позднее пятого рабочего дня со дня назначения судьи на должность.

Такое решение Конституционный суд принял якобы из-за отсутствия вакансий судей КСУ по квоте президента. В состав КСУ входят 18 судей, назначаемых президентом, парламентом и съездом судей – каждый из них по 6 судей. Принимая указанный документ, КСУ исходил из того, что на момент издания президентом В. Зеленским указа о назначении Александра Петришина и Оксаны Грищук все шесть должностей судей КСУ по квоте главы государства были заняты и на сегодняшний день отсутствуют вакансии. На этих должностях находятся назначенные в разное время разными президентами судьи Сергей Головатый, Александр Касминин, Виктор Колесник, Василий Лемак, Владимир Мойсик, Александр Тупицкий.

Следует отметить, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда. Однако, как объясняют в КСУ, конституционный срок полномочий Касминина и Тупицкого не истек.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский назначил новых судей КСУ. Что о них известно – читайте ЗДЕСЬ.