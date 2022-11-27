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"Нет места": оккупанты выгнали товарища из окопа и он выжил, а их подорвали ВСУ (видео)

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
3782
Время на прочтение
1 мин
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"Нет места": оккупанты выгнали товарища из окопа и он выжил, а их подорвали ВСУ (видео)

Российские оккупанты погибли в окопе.

О российском "братстве" на фронте можно слагать легенды. Они теряют своих солдат, в том числе и раненых, открывают "дружеский огонь", расстреливают отступающих с передовой и т.д.

Чеговое видеодоказательство вышесказанному обнародовали в Сети.

Российский солдат рассказал, как его побратимы выгнали из окопа, и он бродил по участку фронта, где бы спрятаться от ВСУ, и не нашел места, потому что за ним внимательно следил украинский БпЛА. Поэтому боец вынужден был дать знак, что он сдается в плен.

В результате его забрали ВСУ, а его товарищей в том же окопе украинские защитники подорвали сброшенной с дрона гранатой.

Напомним, что российские военные могут сдаться в плен и сохранить свою жизнь. Телефоны горячей линии "Хочу жить": +380665803498 и +380931192984.

Напомним, что в Минобороны рассказали, почему интервью с освобожденными из плена украинскими военными могут стать вредными.

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Дата публикации
Просмотры
3782
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