"Нет ни тепла, ни света": во временно оккупированном Мариуполе люди продолжают выживать

Жители оккупированного города пишут, что в домах до сих пор нет не только отопления, но газа и электричества.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в социальных сетях.

Люди замерзают, а электрообогревателями, которые раздают оккупанты, не могут воспользоваться.

Жители по проспекту Металлургов 137 жалуются, что никто не реагирует на их запросы. Только окна заклеили пленкой. И это тогда, когда на улице минусовая температура. Жители замерзают в своих квартирах.

Такая же ситуация и на улице Азовстальской, 89-103. «Не живем, а выживаем», – констатируют жители.

«Так оккупанты продолжают геноцид мирного населения Мариуполя. В городе полный коллапс и настоящий Холодомор», – говорится в сообщении.

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Какая ситуация в Мариуполе

Напомним, что российские кафиры начали паспортизацию населения во временно захваченном Мариуполе. Первые паспорта выдали в с. Мангуш в Мариупольском районе.

Также мариупольцев просят ограничить передвижение по городу, временно находящемуся под контролем оккупационных войск РФ, из-за стремительного роста военных патрулей захватчиков.

К тому же жители Мариуполя устроили голодный бунт из-за попытки Красного Креста отменить выдачу гуманитарной помощи.

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