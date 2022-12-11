"Нет ни тепла, ни света": во временно оккупированном Мариуполе люди продолжают выживать

Жители оккупированного города пишут, что в домах до сих пор нет не только отопления, но газа и электричества.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет в социальных сетях.
Люди замерзают, а электрообогревателями, которые раздают оккупанты, не могут воспользоваться.
Жители по проспекту Металлургов 137 жалуются, что никто не реагирует на их запросы. Только окна заклеили пленкой. И это тогда, когда на улице минусовая температура. Жители замерзают в своих квартирах.
Такая же ситуация и на улице Азовстальской, 89-103. «Не живем, а выживаем», – констатируют жители.
«Так оккупанты продолжают геноцид мирного населения Мариуполя. В городе полный коллапс и настоящий Холодомор», – говорится в сообщении.
Какая ситуация в Мариуполе
Напомним, что российские кафиры начали паспортизацию населения во временно захваченном Мариуполе. Первые паспорта выдали в с. Мангуш в Мариупольском районе.
Также мариупольцев просят ограничить передвижение по городу, временно находящемуся под контролем оккупационных войск РФ, из-за стремительного роста военных патрулей захватчиков.
К тому же жители Мариуполя устроили голодный бунт из-за попытки Красного Креста отменить выдачу гуманитарной помощи.
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