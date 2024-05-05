"Нет ничего хорошего": Андрющенко о строительстве россиянами железной дороги через оккупированные территории

Россияне планируют запустить движение по этой ветке из Ростова через Мариуполь и Бердянск в Крым до конца 2024 года.

Россияне с 2023 года строят новую ветку железной дороги, которая соединит российский Ростов-на-Дону с Крымом через оккупированные украинские территории.

Какую угрозу Украине несет эта железная дорога, рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает "24 канал".

Россияне планируют запустить движение по этой ветке из Ростова через Мариуполь и Бердянск в Крым до конца 2024 года.

"Все это тестовый вариант, мы это отслеживаем. Первый большой тестовый поезд на этой неделе вышел из порта и доехал до Волновахи. Впереди ехала одна пустая платформа, чтобы если бы какой-то участок был заминирован, поезд остался целым. В этом нет ничего хорошего", — рассказал. Андрющенко.

По его словам, в Волноваху поезд ехал пустым.

"На мосту возле Гранитного еще рельсы не положили, они валяются рядом. Техника туда еще даже не заехала. По их планам и нашим ожиданиям, железную дорогу достроят в конце мая. Поэтому сейчас они гоняют туда-сюда фактически порожняком. Но они завозят немного руды и каолина из Волновахи, возвращаясь назад", – сказал советник мэра.

Также Андрющенко рассказал, что ради безопасности россияне расселили своих инженеров по частным домам в Гранитном. Они боятся чрезмерного скопления, чтобы к инженерам не прилетел "хлопок".

Ранее Андрющенко предупредил, что при достройке этой железной дороги снизится зависимость россиян от железнодорожного сообщения Крымским мостом.

Военный эксперт Defence Express Иван Киричев считает, что это железнодорожное сообщение глобально не повлияет на ход войны.