“Нет никаких "Орешников": в Офисе президента сделали неожиданное заявление об ударе по Днепру

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российская террористическая армия нанесла удар по городу Днепру обычной межконтинентальной баллистической ракетой, а название "Орешник" российский президент Владимир Путин просто придумал.

Об этом он заявил в субботу, 23 ноября, в эфире национального телемарафона.

"Нет никаких "Орешников" в Российской Федерации. Это человек [президент РФ Владимир Путин], который не является адекватным, выдумывает себе какие-то названия", — сказал он.

По его словам, использование такого оружия "обнуляет" возможности о чем-то договориться с Российской Федерацией.

"Использование межконтинентальной баллистики против гражданского населения — это точно не должно привести к тому, чтобы что-то отдать России, и ожидать, что она будет вести себя в рамках международного права", — подчеркнул Подоляк.

Как сообщалось, в пятницу, 22 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с военным руководством объявил о серийном производстве баллистических ракет "Орешник". По словам Путина, именно эта ракета была накануне применена во время атаки на украинский город Днепр.

Напомним, ранее военный эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что для оправдания удара по Днепру, нанесенного, вероятно, межконтинентальной баллистической ракетой, которая ассоциируется с ядерным оружием, президенту РФ Владимиру Путину пришлось придумывать испытания "новейшей" ракетной системы. Орешник", о которой раньше никто и никогда не слышал.

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