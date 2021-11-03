"Нет никакой вакцинации, есть эксперимент": под Запорожьем протестовали несколько десятков антивакцинаторов (видео)

Люди выкрикивали, что принудительной прививкой нарушаются их конституционные права.
В Мелитополе Запорожской области сегодня утром под зданием горсовета собрались несколько десятков противников вакцинации, чтобы сказать свое нет принудительной прививкой.
Об этом сообщает "РИА Мелитополь".
В Мелитополе местные активакцинаторы присоединились к всеукраинской акции протеста против принудительной вакцинации. Их не испугали ни дождь, ни полиция, угрожавшая проверять сертификаты прививок у протестующих.
В акции протеста принимали участие не только мелитопольцы, но и жители района.
"У меня, например, плохие анализы, и мне нельзя делать вакцину. А мне врач говорит, что никаких документов не будет подписывать: "Идите и колите". Но при этом никаких гарантий дальнейшего моего здоровья не дает, мол, сам же подписал", — говорит участник акции.
"Я хочу. Чтобы все понимали, что нет никакой вакцинации, есть эксперимент", – прокомментировала вакцинацию пенсионерка – участница акции.
Позже к людям подошли представители полиции и начали с ними дискуссию.
Напомним, что в центре Киева антивакцинаторы перекрывают движение транспорта на улицах. Возникают словесные конфликты с водителями. Митингующие пропускают только скорые, а другие авто — возможно, раз в полчаса.
В Украине по состоянию на утро 3 ноября зафиксировано 23 393 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 720 человек, 11 937 пациентов поправилось.
Читайте также: