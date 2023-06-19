"Нет потерянных позиций, только освобожденные": главное из обращения Зеленского

Президент рассказал, что на части направлений украинские военные двигаются вперед, на части направлений защищают позиции

Президент Владимир Зеленский вечером 19 июня традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Ставка и фронт

"Ставка. Первоочередно — передовая, конкретные вопросы наступления. Были доклады командующих и командиров непосредственно по направлениям боев", — отметил Зеленский.

Президент отметил, что докладывали главком ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР Кирилл Буданов, которых российская пропаганда уже "похоронила".

Отдельно на совещании было рассмотрено подготовку и обеспечение техникой новых бригад Нацгвардии и пограничников, ожидающих в свое время для боевых действий.

Зеленский рассказал, что на части направлений украинские военные двигаются вперед, на части направлений защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам окупантов.

"У нас нет утраченных позиций. Только освобожденные. У них – только потери. И в общем – ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу. Сине-желтые цвета будут на всем нашем юге и на всем нашем востоке. И нет таких фортификаций или резервов, которые остановят Украину. Потому что мы – на своей земле, и это дает наибольшую силу", – заверил глава государства.

Особо он отметил штурмовое подразделение ГУР "Артан" и его командира майора Торкотюка, а также Силы специальных операций. Что конкретно сделали бойцы этих подразделений, президент не уточнил.

Разговор с премьером Британии

Сегодня президент Зеленский беседовал с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Зеленский наметил оборонные потребности Украины по состоянию на данный момент и поблагодарил за оказанную оборонную поддержку.

Особое внимание он обратил на дальнобойные ракеты Storm Shadow, полученные от Лондона, которые "делают сейчас очень полезное и точное дело на фронте".

"Как и много другого поставленного именно британцами оружия. И у этого нашего сотрудничества будет весомое продолжение", – заверил глава государства.

Также он поблагодарил Британию за решение сохранять санкции против России.

"Очень важно, чтобы активы государства-агрессора и всех лиц, связанных с ним, связаны с той системой господства, которую построил Кремль на территории России, – чтобы все они были использованы так же на компенсацию ущерба, причиненного российской войной и террором. Это будет справедливо, и я благодарен всем британцам, которые поддерживают нас на пути справедливости", – сказал он.

Переговоры с президентом Еврокомиссии

Кроме того, Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен

"Финансовое сотрудничество, и наше движение в ЕС обсудило с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Уже на этой неделе мы ожидаем промежуточную устную оценку нашей работы по рекомендациям Еврокомиссии. И подробно обсудили санкционные вопросы, в том числе 11-й санкционный пакет против России за войну", – отметил Зеленский.

Мировой банк

Президент Украины говорил сегодня с президентом банка. Стороны затронули не только тему сотрудничества сейчас, но и послевоенную трансформацию Украины.