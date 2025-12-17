Банковская карта / © pixabay.com

В киевском отделении ПриватБанка 20-летнему военному с ампутированными конечностями цинично отказали в восстановлении карты, на которую должны прийти государственные выплаты.

Об этом случае сообщила руководитель и основательница Патронатной службы «Ангелы» Елена Толкачева.

По ее словам, украинский солдат ушел на войну в 18 лет, и потерял все конечности в бою на Харьковщине. Несмотря на высокие ампутации, он держится мужественно.

Поскольку его телефон с карточками был потерян в бою, медицинский куратор «Ангелов» привезла солдата в отделение ПриватБанка на Берестейском проспекте в Киеве. Но здесь ему предложили подержать новую карточку возле головы для фотографии.

«У человека нет рук. Нет рук — нет карты. Держать карту другому человеку „нельзя“. Единственная „альтернатива“ от банка — оформить доверенность и выдать карту на имя медицинского куратора. Вдумайтесь. Человек, который потерял на войне руки и ноги, не может получить свои деньги, потому что не имеет рук», — написала в своем посте в соцсети Facebook Елена Толкачева.

Украинский солдат, которому отказали в выдаче банковской карты

Она подчеркнула, что бюрократические процедуры для работников банка оказались важнее человека, который за них воевал.

«Раненый решил ждать протез руки. Месяцы. Возможно год. Без денег, которые государство ему должно. Мы это так не оставим. Государство, банки и бюрократия должны повернуться лицом к войску. Иначе — это предательство, а не просто идиотизм», — подытожила Толкачева.

На эту возмутительную ситуацию уже отреагировал глава Нацбанка Андрей Пышный, который пообещал лично привезти банковскую карточку украинскому бойцу вместе с извинениями.

«Я с болью прочитал это сообщение. Не могу понять о чем и чем думали в банке. Но точно знаю, что так не должно быть. И так не будет! Не будет! Выводы будут, реакция будет, а подобного — не будет», — пообещал он.

