"Нет такого, чтобы "ЛНР-ДНР" были за Россию, все – враги": оккупант жалуется на огромные потери и невыплату обещанных денег

"Нет такого, чтобы "ЛНР-ДНР" были за Россию, все – враги": оккупант жалуется на огромные потери и невыплату обещанных денег

Российские оккупанты не получат обещанные зарплаты за участие в "спецоперации".

Они получают выплаты в долларах и далеко не суммы, за которые соглашались идти на войну. Поэтому часть из них отказывается идти в бой и устраивает мятежи.

Об этом свидетельствуют телефонные перехваты, обнародованные в ГУР Минобороны Украины.

Так, российский оккупант, находящийся в горячей точке, рассказывает жене об ужасах войны и обманах со стороны командования.

"10 числа снова зарплата придет, ну и опять нас на**быть. Как всегда. Планировали 10 тысяч в сутки. А они на**бали. Здесь уже реально бунт начался. И 80% даже в бой не идут. И мы в бой не идем. Я на строительстве больше зарабатываю", – говорит оккупант.

После денежных проблем он начинает описывать свой быт. Говорит, что из-за постоянных обстрелов живет и спит в окопе. Также рассказывает, что российские подразделения терпят огромные потери и увиденное его просто шокирует.

"Каждый день здесь какая-то х**та. Бомбы летят, самолеты летят. Просто трэш какой-то. Друзей потерял многих. 15-ю самарскую бригаду вообще раз**бали в говно. Из 2000 тысяч осталось 400.. 30-ку раз**бали так, что там просто в живых никого не осталось .21-ую бригаду просто в говно — сами трупы просто. Просто сами трупы. Я такое увидел — это страшно. Молодые ребята. Я здоровый мужик — схожу с ума от этого. Я плачу, рыдаю каждый раз. В пакеты собирал руки-ноги", — говорит оккупант.

Он добавляет, что здесь вообще никому нельзя доверять, и тех, кто поддерживает Россию, здесь нет.

"Здесь все враги. Нет такого, чтобы "ЛНР", "ДНР" были за Россию. Их** подобного. Все враги", — говорит оккупант.

Он добавляет, что никогда не думал, что попадет в такую ситуацию и не хочет воевать, а мечтает вернуться к семье и детям.

"Контракт закончится, вернусь и просто уволюсь", — подытожил оккупант.

Напомним, что российские кафиры советуют друг другу простреливать себе ноги, чтобы выжить в Украине.

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