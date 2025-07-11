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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Нет тишины в Украине": Зеленский отреагировал на последние удары по городам

Президент Украины подчеркнул, что нам нужна защита и поддержка партнеров. Кроме того, следует усилить давление на РФ.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Владимир Зеленский отреагировал на вражеский удар по Харькову, а также другим городам.

Об этом говорится в Телеграм.

«Удары России по нашим людям. Очередная жестокость. В Харькове в результате атаки дронами ранены девять человек. Среди пострадавших — женщины в роддоме. Родильницы с детьми, женщины после операций. К счастью, среди детей пострадавших нет. Россия целится в жизнь. Даже туда, где она только начинается. Ночью били также по Днепропетровщине, Николаевщине, Сумщине. Утром атаковали Одесскую область. Нет тишины в Украине. Постоянные российские удары дронами, ракетами, авиабомбами», — отметил президент.

Зеленский еще раз подчеркнул, что Украине нужна защита — ПВО, дроны-перехватчики.

«Нужно ужесточить санкции. Ожидаем одобрения нового санкционного пакета. Все, что будет давить и останавливать Россию, должны воплощаться как можно быстрее», — добавил он.

Напомним, 11 июля россияне нанесли удар по Харькову, в Салтовском районе возник пожар, есть пострадавшие. Одно из попаданий зафиксировано в центральной части Харькова — в районе жилой застройки. Также в результате обстрела повреждено медицинское учреждение. В Салтовском районе города возник пожар. Экстренные службы работали на местах попадания.

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