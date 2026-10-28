Нет трудовой книжки: как оформить пенсию по новым правилам и подтвердить стаж

Трудовая книжка / фото для иллюстрации / © ТСН

Реклама

Утеря бумажной трудовой книжки в результате боевых действий, вынужденного переезда или пожара больше не является препятствием для оформления законной пенсии. Даже если документ остался на временно оккупированной территории или в нём отсутствуют необходимые записи, отработанные годы не пропадут.

Для украинцев упростили процедуру подтверждения страхового стажа, что позволяет официально восстановить все данные и оформить выплаты без бумажной трудовой книжки, сообщает издание «На пенсии».

Реклама

Что нужно знать о нововведениях

В октябре Кабинет Министров Украины принял постановление № 1246, которое упрощает подтверждение стажа для тех, кто остался без трудовой книжки или не имеет в ней всех необходимых отметок. Это решение в первую очередь рассчитано на людей, которые потеряли свои документы из-за войны, вынужденного переезда или оккупации.

Реклама

Отныне подтвердить стаж и перевести все данные в электронный формат можно полностью без наличия бумажного документа. Сам процесс подтверждения зависит от того, в какие именно годы человек работал.

Если человек работал после 1 января 2004 года

В таком случае стаж рассчитывается на основании данных Пенсионного фонда Украины (ПФУ) — информации об уплате ЕСВ. То есть все данные о вашей официальной работе за последние более чем 20 лет уже внесены в специальный электронный реестр.

Узнать о своём накопленном стаже ипроверить все записи можно совершенно бесплатно в любое удобное время прямо со своего смартфона или компьютера:

через портал услуг Пенсионного фонда Украины;

через мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Для входа потребуется электронная подпись (ЭЦП) или BankID (через ваш интернет-банк). В разделе «Мои обращения» можно заказать и сразу же скачать справку о стаже.

Реклама

Если работа была до 2004 года

В таком случае для подтверждения стажа подойдут любые из следующих документов:

справки с места работы или от предприятий-правопреемников;

выписки из приказов о приеме на работу или увольнении;

личные дела и сведения о выплате заработной платы;

письменные трудовые договоры, соглашения, характеристики;

профсоюзные билеты, выписки из архивов;

военный билет (подтверждает службу в армии).

Этот список не является исчерпывающим, ведь для подтверждения работы подойдет любой официальный документ, содержащий сведения о вашей занятости.

Эксперты отмечают, что в случае утраты документов в результате боевых действий суд, как правило, выносит решение в пользу граждан. Подобные обращения рассматриваются в ускоренном порядке как дела об установлении юридических фактов.

Что делать, если документов нет

Подобные ситуации возникают довольно часто, когда предприятие ликвидировано, архивы утрачены, а связаться с бывшим руководством невозможно. В таком случае следует действовать последовательно.

Реклама

Прежде всего следует собрать все возможные доказательства вашей работы. Это могут быть налоговые справки, отметки в профсоюзных билетах или даже письменные подтверждения от смежных предприятий или организаций.

Далее необходимо направить запрос в архивные учреждения. В случае ликвидации компании кадровые документы и сведения о заработной плате обычно передаются на хранение в районные или областные государственные архивы.

Если бумажных подтверждений нет, стоит привлечь свидетелей. Законодательство позволяет подтвердить период работы показаниями как минимум двух коллег, которые работали вместе с вами на том же предприятии. Сотрудники Пенсионного фонда обязаны содействовать в поиске таких людей.

Когда все остальные способы не принесли результата, остается только обратиться в суд. Судебные органы устанавливают факт трудовой деятельности, причем в условиях военного положения подобные заявления рассматриваются по упрощенной и ускоренной процедуре.

Электронную трудовую книжку можно получить без бумажной

Отныне электронную трудовую книжку можно оформить даже при отсутствии бумажной. Она формируется на основе всех предоставленных вами подтверждающих документов. После тщательной проверки сведений ПФУ создает официальную электронную запись о страховом стаже, которая имеет полную юридическую силу и всегда доступна в личном кабинете.

Специалисты советуют начинать восстановление данных с нескольких простых шагов. Прежде всего стоит проверить свой личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ, ведь большая часть информации о трудовой деятельности за последние десятилетия, возможно, уже хранится там.

Также следует собрать все имеющиеся подтверждения: подойдут даже старые расчетные книжки, служебная переписка или фотографии с рабочего места. Не лишним будет связаться с бывшими коллегами, у которых могли сохраниться копии совместных приказов или табелей учета рабочего времени. При необходимости всегда можно обратиться за консультацией к специалистам Пенсионного фонда, которые обязаны подсказать алгоритм сбора доказательств.

Эксперты отмечают, что потеря бумажного документа — это лишь дополнительная хлопота, но точно не приговор для будущих выплат. Действующее законодательство предоставляет все возможности для восстановления утраченных сведений, а сформированная электронная трудовая книжка полностью заменяет свой бумажный аналог.

Пенсия в Украине в 2026 году — последние новости

В ноябре часть пенсионеров получит возрастную доплату: 300 грн для людей в возрасте 70–74 лет, 456 грн для 75–79 лет и 570 грн с 80 лет, причём после достижения следующего возраста доплата не добавляется, а увеличивается только на разницу. Перерасчёт производится автоматически, но доплату получат только те, чья общая пенсия со всеми надбавками не превышает 10 340,35 грн.

Стоит отметить, что некоторые шахтеры и члены их семей могут получить минимальную пенсию в тройном размере прожиточного минимума — в 2026 году это 7 785 грн. Пенсионный фонд пояснил, что для этого необходимо подтвердить льготный характер работы, страховой стаж, выполнить требования к возрасту и продолжительности подземной работы и подать соответствующие документы.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров