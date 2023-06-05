Нет звука: что делать, если один беспроводной наушник не работает

Периодически у владельцев TWS (беспроводных) наушников случается неприятная ситуация, когда работает только один наушник. Второй просто перестает реагировать: нет звука или индикатор не мигает. Такая проблема очень популярна. Почему подключается только один наушник и что делать?

Не важно, перестал работать левый или правый наушник, ведь причины и решения проблемы будут одинаковыми. Незначительные отличия могут быть только в зависимости от производителя или модели. Однако даже у AirPods случаются такие ситуации, когда один наушник просто перестает работать. Что уж говорить о других популярных вариантах.

Также не важно, к какому девайсу вы подключаете TWS наушники: смартфону iPhone или Android, смартчасам, компьютеру. Может в любое время отключиться один наушник или возникают аппаратные проблемы, проблемы с подзарядкой.

Почему не работает один беспроводной наушник: четыре основные причины

Один наушник выключен – как бы это банально ни звучало, но это самая распространенная причина. Часто бывает, что один наушник просто не включается автоматически при извлечении из кейса. Решение в таком случае очень простое — зажать кнопку включения на правом или левом наушнике (в зависимости от выключенного) на 5 секунд. Рассинхронизация наушников – еще одна достаточно популярная проблема, когда наушники теряют между собой соединение. Часто рассинхронизация происходит из-за неправильного подключения к телефону или другому девайсу или когда человек пользуется определенное время только одним наушником. Чтобы устранить эту проблему, необходимо сбросить настройки и произвести повторную синхронизацию. Проблема с подзарядкой — один наушник может не работать из-за того, что просто разрядился. Здесь все просто – заряжаете кейс, вставляете туда наушники и ждете. Если же наушник не зарядился, следует обратиться к специалистам. Один наушник сломался – после попадания влаги или падения один наушник перестает работать. В этом случае можно отдать наушники в сервисный центр или приобрести новые.

Что делать, если один беспроводной наушник не работает

Почему не работает один беспроводной наушник? / Фото: Pexels

Прежде чем применять разные решения, попробуйте просто поставить наушники на несколько минут до кейса, чтобы убедиться, что ни один из них не разрядился. Можно также отключить и включить Bluetooth на телефоне (компьютере, смартчасе).

Как включить левый или правый наушник

Это очень просто сделать. На каждом наушнике есть кнопка: механическая или сенсорная. Чтобы включить выключаемый и неработающий наушник, нужно зажать ее на 3-5 секунд. Обычно, если наушник включен, об этом говорит индикатор. Также можно услышать и звуковой сигнал (Power On/Power Off).

Если с первого раза не вышло, можете повторить. Можно также выполнить 2-3 нажатия на сенсор или кнопку. У Xiaomi Redmi AirDots часто один наушник выключается и его трудно включить. Специалисты советуют в таком случае положить неработающий наушник в кейс и одновременно зажимать кнопку включения.

Сброс и повторная синхронизация наушников

Именно рассинхронизация происходит в большинстве случаев. Чтобы понимать, что происходит, нужно обратить внимание на следующее: практически все TWS наушники работают по принципу существования главного наушника в паре, к которому подключается второй. После этого главный наушник пользователь уже подключает к девайсу. Если по какой-то причине наушники не могут синхронизироваться друг с другом, то работать будет только левый или правый.

Для того чтобы все заработало, нужно сбросить настройки и произвести повторную синхронизацию. Универсальная инструкция такова:

Откройте настройки Bluetooth на том устройстве, к которому подключены наушники, и удалите их (удалять нужно на всех девайсах, с которыми вы работали в наушниках). Убедитесь, что наушники заряжены (лучше на 5 минут поместить в кейс). Одновременно нажмите кнопку включения на наушниках на 5 секунд. Снова одновременно зажмите кнопку включения на 20-50 секунд (это поможет сбросить настройки к заводским). Отпустите клавиши и положите наушники в кейс. Достаньте, подождите 10 секунд (это время необходимо, чтобы они заново синхронизировались). Зайдите в настройку Bluetooth в телефоне, снова подключите наушники. Проверьте, играют ли оба.

Обратите внимание, что у некоторых моделей для сброса настроек нужно зажимать кнопку на 20-30 секунд в то время, когда наушники находятся в кейсе. С первого раза это может не сработать. Поэтому следует повторить несколько раз.

Наушники не заряжаются

На разряженном наушнике не светятся индикаторы, также он не подает никаких звуковых сигналов. Как уладить проблемы, которые могут случиться в таком случае:

Положите наушники к кейсу, подключите сам кейс к сети – обращайте внимание на наличие индикаторов. Проверьте контакты на кейсе и наушнике — иногда контакт западает или туда что-то попадает. Проблемы с зарядкой — можно протереть контакты на неработающем наушнике и осторожно очистить контакты в кейсе с помощью ушной палочки.

Если аккумулятор вышел из строя, остается только отнести в сервисный центр или приобрести новые наушники.

Читайте также: