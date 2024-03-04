"Нетипичная" воздушная тревога вечером 3 марта: Игнат объяснил, почему звучали сирены

Воздушную тревогу вечером 3 марта объявляли из-за угрозы применения врагом баллистики. Она была нетипичной, потому что звучала в Киеве и дошла до западных областей, однако не была масштабной и продолжалась недолго.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат во время телемарафона.

"Мы используем информацию об угрозе применения баллистического вооружения из разных источников. Есть свои источники, а есть информация от наших партнеров. Поэтому это происходит очень быстро. Когда видите нетипичную карту (воздушных тревог – ред.) это все из-за скорости ", — объяснил он.

По его словам, в направлении Николаевской области летела воздушная цель.

"Вы видите, что тревога была объявлена и сразу через несколько минут она завершилась. Была цель в направлении Николаевской области", – рассказал он.

Игнат призвал украинцев, когда существует угроза баллистического вооружения, реагировать быстро, поскольку "баллистика летит с большой скоростью и от сообщения о ее применении до объявления тревоги занимает короткое время".

Напомним, вечером 3 марта в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

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