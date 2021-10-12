Нетрезвая за рулем сбила двух пешеходов: в Кривом Роге виновницу смертельного ДТП отправили за решетку на восемь лет

Нетрезвая за рулем сбила двух пешеходов: в Кривом Роге виновницу смертельного ДТП отправили за решетку на восемь лет

Свою вину женщина признавать отказалась.

В Кривом Роге до восьми с половиной лет тюрьмы приговорили женщину, которая под "градусом" на автомобиле насмерть сбила двух пешеходов.

Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

Как стало известно, еще в январе 2020 года женщина на автомобиле Audi А6 на полной скорости сбила двух местных жительниц, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате чего пострадавшие скончались, а виновница ДТП скрылась с места.

"Вину женщина не признала, однако ее полностью доказана Днепропетровская областная прокуратура. Суд назначил злоумышленницы наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года", — добавили в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что Ровенский районный суд признал виновным 21-летнего водителя, из-за которого в ДТП погибли супруги, и отпустил мужчину на свободу, назначив ему три года испытательного срока.

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