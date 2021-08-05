Была замужем в третий раз, часто ссорились: новые подробности убийства 26-летней матери двоих детей в Мелитополе

Была замужем в третий раз, часто ссорились: новые подробности убийства 26-летней матери двоих детей в Мелитополе

От полученных травм 26-летняя женщина, которую переехал нетрезвый муж, погибла на месте.

В Запорожской области нетрезвый мужчина во время ссоры с женой сел в свой микроавтобус ГАЗ-2705 и переехал женщину. Без матери осталось двое детей.

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Об этом сообщает OBOZREVATEL.

В Мелитополе Запорожской области в ночь на 3 августа во колесами микроавтобуса погибла 26-летняя Ольга Ш*. За рулем автомобиля находился его 35-летний муж Вадим.

По словам соседей, в ту ночь они услышали ссору во дворе многоэтажки. Женщина не давала нетрезвому мужчине сесть за руль.

"Было слышно крики, ругань. Вроде Оля не хотела дать пьяному мужчине сесть за руль и ехать. Она стояла рядом с микроавтобусом, когда он уехал, и попала под колеса", — рассказывает соседка.

По словам знакомых молодой женщины, личная жизнь у Оли не складывалось. В свои 26 лет она успела трижды побывать в браке. У нее осталось двое детей, младшей девочке Николь — 4 месяца.

"Красивая девушка, веселая, обаятельная, всегда имела успех у противоположного пола. С Вадимом у нее уже третий брак. Впервые она вышла замуж рано, но с мужем они быстро разошлись, потом второй раз, в следующем браке у нее родилась старшая дочь. Но отношения опять не сложились. И вот недавно она вышла замуж за этого Вадима. В конце марта родилась Николь. Вроде она была счастлива", — рассказывает знакомая Ольги.

Вадим был старше Оли на 9 лет. По словам друзей женщины, она поспешно вышла за него замуж — они познакомились летом прошлого года, а поженились уже в декабре. Уже тогда женщина была беременной.

Подруги погибшей женщины рассказывают, что мужчина выпивал, из-за чего в семье возникали ссоры.

"Он какой-то странный, непонятно откуда взялся, даже не знаю, есть ли у него страница в социальных сетях. Такое впечатление, что он все время от кого прячется", — считает еще одна знакомая.

"Просто Оля хотела быть счастливой и любимой, верила, что все наладится. Но Вадим не тот человек, с кем она могла быть счастливой", — сказала подруга.

Обозреватель

До декрета Ольга работала менеджером по кредитам, а затем в Укртелекоме. Сейчас друзья погибшей собирают финансовую помощь для ее мамы, на попечении которой остались две внучки.

Сам Вадим после наезда на жену просто уехал с места ДТП. Его правоохранители поймали в Орехове Запорожской области, а экспертиза показала, что он был пьян.

Пока открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 — нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине собираются объявить подозрение и избрать меру пресечения.

Напомним, что в Днепре очнулась женщина, которую трижды переехал на машине ее бывший муж. Сейчас пациентка уже самостоятельно дышит и в сознании.

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