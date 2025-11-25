ТСН в социальных сетях

Украина
346
1 мин

Нетрезвый полицейский устроил стрельбу по военным в Запорожье: трое раненых

Во время конфликта в поселке Запорожской области нетрезвый работник Нацполиции открыл огонь по военным.

Кирилл Шостак
Полиция

Полиция / © Shutterstock

В Запорожской области работник Нацполиции, находясь вне службы в состоянии опьянения, открыл огонь во время конфликта с военными.

По данным Офиса Генерального прокурора, инцидент произошел 23 ноября в одном из селений области.

Полицейский произвел не менее 13 выстрелов, в результате чего трое военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.

24 ноября правоохранителю поставлено в известность о подозрении в законченном покушении на убийство двух или более лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Прокуратура настаивает на содержании его под стражей.

Расследование инцидента проводится Государственным бюро расследований.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что в Киеве работники ТЦК и СП якобы стреляли в сторону 22-летнего мужчины и избивали по его автомобилю. Момент с автомобилем попал на видео. В военкомате подтвердили выстрелы, поступок работника и дали свои объяснения.

