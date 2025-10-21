Нетрезвый учитель разбил авто с детьми: жуткие детали трагедии на Прикарпатье

ДТП / © Офис Генерального прокурора

Реклама

В Ивано-Франковской области начали досудебное расследование по факту смертельного ДТП. Она произошла 21 октября 2025 года в селе Красная Надвирнянского района.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Следствие установило, что 23-летний учитель изобразительного искусства был пьян (1,38 промилле), когда управлял автомобилем Hyundai Tucson. Он не справился и врезал машину в бетонную опору за пределами дороги.

Реклама

ДТП на Прикарпатье. Погибли два пассажира. / © Офис Генерального прокурора

В результате аварии погибли двое пассажиров: 14-летний ученик и 21-летний мужчина. Еще трое несовершеннолетних получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в областную детскую клиническую больницу.

ДТП на Прикарпатье. Погибли два пассажира. / © Офис Генерального прокурора

Прокуратура Ивано-Франковской области осуществляет процессуальное руководство и решает вопрос о задержании водителя-виновника. Ему грозит ответственность по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (Смертельное ДТП в состоянии опьянения).

ДТП на Прикарпатье. Погибли два пассажира. / © Офис Генерального прокурора

Напомним, на днях в Киевской области в селе Мигалки произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 14-летний подросток и шестеро несовершеннолетних травмировались. Правоохранители предварительно установили, что 15-летний водитель Opel Vectra, двигаясь по улице Шевченко, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом.

А на окраине города Косово Ивано-Франковской области в автомобильной аварии погиб 15-летний местный житель, севший за руль Volkswagen Passat.