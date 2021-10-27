Нетрезвый за рулем элитного авто врезался в столб: под Днепром в страшном ДТП погибла 17-летняя девушка

Водителю грозит до десяти лет лишения свободы.
В Подгородном Днепропетровской области вечером 26 октября произошло серьезное ДТП. Там водитель легковушки влетел в электроопору. В результате чего погибла 17-летняя девушка.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось около 20:50 на улице Партизанской. Там водитель автомобиля BMW вылетел на обочину дороги, перекинулся и врезался в электроопору. В результате происшествия на месте погибла 17-летняя пассажир авто.
По предварительной информации, водитель BMW в момент произошедшего находился в состоянии алкогольного опьянения.
“Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (“Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения”). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы", — подчеркнули в пресс-службе Нацполиции области.
Напомним, что в Харькове произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки на полной скорости врезался в другой автомобиль. В аварии погиб один человек, еще трое пострадали.