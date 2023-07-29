Неудачная попытка: директор музея Голодомора рассказала о прощении мужчины, который ее оскорбил

Сегодня, 29 июня, мужчина, оскорбивший директор музея Голодомора, пытался извиниться за свой поступок. Он хотел передать ей цветы.

Об этом рассказала Леся Гасиджак в своем фейсбуке.

"Сломал жизнь и растоптал человека"

"В Музей пришел молодой человек с цветами. Купил и прослушал экскурсию. Поинтересовался, есть ли Леся Гасиджак, и когда услышал, что у нее есть выходной, попросил передать мне цветы и сказал: "Я Клим Братковский", – сообщила Гасиджак.

Конечно, цветы у него не приняли. Как отметила директор, экскурсовод, научный сотрудник, заведующий отделом, кассир и смотритель, согласно должностным инструкциям, не обязаны предоставлять курьерские услуги и не являются секретарями или помощниками руководителя.

"Сломать жизнь и растоптать человека — это публично. А потом тихонько, с аудитом и отвратительным выводом, в выходной — под видом "извиняться", — акцентировала директор музея.

Напомним, на днях пользователь соцсетей Клим Братковский опубликовал неоднозначный пост, в котором раскритиковал внешность и.о. директора музея Голодомора Леси Гасиджак. Это сообщение вызвало возмущение общества, поэтому в защиту руководительницы выступило немало публичных украинцев.

Директор прокомментировала этот инцидент. Гасиджак пообещала, что будет защищать свою и деловую репутацию.

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