Шесть уклонистов пытались переплыть Тису на резиновой лодке: чем все закончилось

За организацию этой переправы каждый из нарушителей заплатил не менее 15 тысяч долларов.

Пограничники в Закарпатье остановили шестерых мужчин, которые пытались нелегально пересечь украинско-венгерскую границу через реку Тиса на резиновой лодке.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Попытка переправы закончилась неудачей: пограничный наряд остановил "лодочников" за 20 метров до госграницы.

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"Трое попытались скрыться, однако работа служебной собаки несколько прояснила: это плохая идея", — подчеркнули в ГПСУ.

На нарушителей составили административные протоколы, а правоохранители работают над установлением полного круга лиц, причастных к организации нелегальной переправки через границу.

Напомним, четверо жителей Запорожской области, в возрасте от 21 до 44 лет, на Сочельник отправились в заснеженные Карпаты, надеясь незаметно пересечь границу с Румынией.

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