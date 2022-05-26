Неудачно сходили в наступление: ВСУ на Донбассе уничтожили роту оккупантов, включая командный состав и технику.

В Донецкой области наступление на позиции Вооруженных сил Украины закончилось плачевно для роты российских оккупантов.
Украинские защитники уничтожили 85% личного состава подразделения и 70% техники.
Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.
Обида для россиян произошла 23 мая во время наступления на позиции ВС Украины в Донецкой области.
"Полностью уничтожена рота одной из БТГр 106 парашютно-десантной дивизии (в/ч 55599, Тула). Потери составили более 85% всего личного состава (включая весь командный состав) и более 70% техники. В связи с интенсивностью боевых действий подсчет убитых и раненых невозможен", — проинформировал журналист.
Он добавил, что сейчас выживших военнослужащих этой роты вывели в тыл с целью дальнейшего перераспределения по другим подразделениям.
Напомним, что российское командование пытается "закрыть рот" военнослужащим РФ, успевшим повоевать в Украине, а чтобы не продолжать — подстрелили сами себя.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины изрядно потрепали одно из подразделений российских оккупантов в Харьковской области. Большинство из них погибли, а выжившие вынуждены были бежать в тыл.
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