Неудачный бунт Пригожина и вероятная авария на ЗАЭС: главные новости недели, 19-25 июня

Главные события прошлой неделе, 19-25 июня, получившие резонанс в Украине и мире:

В Хмельницком раздался взрыв

В ночь на 23 июня 2023 года во время воздушной тревоги в Хмельницке раздался взрыв, сообщили в ОВА. Впоследствии добавили, что сработала система ПВО.

В Хмельницком раздался взрыв. Фото иллюстративное

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики

Днем 22 июня в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики врагом / Фото: commons.wikimedia.org

Как Украина готовится к вероятному теракту на ЗАЭС

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что РФ закончила подготовку теракта. В МВД рассказали, как Украина готовится к предполагаемому теракту на ЗАЭС. В частности, уже развернуты штабы, где будут работать энергетики, работники ГСЧС, полиция и медики.

Как Украина готовится к вероятной аварии на ЗАЭС / Фото: ТСН.ua

Пригожин передумал идти на Москву и развернул колонны.

Ночью 24 июня ЧВК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли границу России и вошли в Ростов, а днем захватили Воронеж и продвигались маршем на Москву. После "продолжавшегося в течение дня шоу" вечером Пригожин передумал идти на Москву и развернул колонны обратно в свои полевые лагеря.

Основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил военный бунт в РФ / Фото: ТСН.ua

Данилов о ходе контрнаступления

Ситуация во время контрнаступления ВСУ очень сложна, российские военные сделали выводы из своих предыдущих ошибок. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о ходе контрнаступления.

Как проходит контрнаступление ВСУ / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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