Неудачный бунт Пригожина и вероятная авария на ЗАЭС: главные новости недели, 19-25 июня

ТСН.ua предлагает узнать главные события прошлой неделе, 19-25 июня.
Главные события прошлой неделе, 19-25 июня, получившие резонанс в Украине и мире:
В Хмельницком раздался взрыв
В ночь на 23 июня 2023 года во время воздушной тревоги в Хмельницке раздался взрыв, сообщили в ОВА. Впоследствии добавили, что сработала система ПВО.
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики
Днем 22 июня в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики.
Как Украина готовится к вероятному теракту на ЗАЭС
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что РФ закончила подготовку теракта. В МВД рассказали, как Украина готовится к предполагаемому теракту на ЗАЭС. В частности, уже развернуты штабы, где будут работать энергетики, работники ГСЧС, полиция и медики.
Пригожин передумал идти на Москву и развернул колонны.
Ночью 24 июня ЧВК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли границу России и вошли в Ростов, а днем захватили Воронеж и продвигались маршем на Москву. После "продолжавшегося в течение дня шоу" вечером Пригожин передумал идти на Москву и развернул колонны обратно в свои полевые лагеря.
Данилов о ходе контрнаступления
Ситуация во время контрнаступления ВСУ очень сложна, российские военные сделали выводы из своих предыдущих ошибок. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о ходе контрнаступления.
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