В Запорожье мужчина сначала пытался застрелиться, а затем отравиться

Самоубийцу забрали медики скорой и доставили в больницу.
В Запорожье мужчина настойчиво решил покончить с собой. Сначала он пытался застрелиться, а потом, когда не получилось, решил завершить начатое, отравившись угарным газом.
О пострадавшего сообщают в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Инцидент произошел на улице Волгодонская в Запорожье. 47-летний мужчина в себя из оружия, а затем сел в автомобиль и пытался отравиться выхлопными газами.
"На месте происшествия работала 1 реанимационная бригада. Пострадавшего с ранением грудной клетки, отравлением угарным газом был госпитализирован в больницу", — сообщили в Центре.
Напомним, что в Кривом Роге патрульные спасли мужчину, который намеревался свести счеты с жизнью. Сначала он ранил себя ножом, а затем планировал прыгнуть из окна.