Неудачный день: на Волыни вор выпал с 4 этажа и попался полиции, когда хотел украсть мусорный бак

Вор-неудачник пытался дважды обворовать местных, но у него это не получилось.

В г. Ковель Волынской области правоохранители задержали вора-неудачника. Сначала он выпал с 4 этажа, убегая из месяца преступления, а потом его задержали правоохранители, когда он пытался украсть мусорную урну.

Об этом сообщает ИА Конкурент со ссылкой на полицию.

Так, в Сети 18 июня начали распространять видео, на котором мужчина срывается из окна 4 этажа, встает и убегает с места происшествия. В полиции рассказали, что инцидент произошел еще 5 июня. 40-летний ранее судимый житель Ровенской области пробрался на 4 этаж многоэтажки. Там он пытался пролезть в квартиру, однако его заметил хозяин квартиры, который даже пытался задержали вора, однако тот вырвался и сорвался с 4 этажа. Вора-неудачника правоохранители задержали в тот же день, когда он попытался украсть мусорную урну.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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