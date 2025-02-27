Неудобная ошибка: на Полтавщине установили уличные указатели с неправильным именем Черновола

В городе Лубны Полтавской области установили несколько новых табличек на улице, которая недавно получила имя диссидента, лидера "Народного движения Украины" Вячеслава Черновола. Но вскоре их пришлось снять, ведь имя известного украинского политика 90-х годов было написано неверно.

Об этом сообщила секретарь Лубенского горсовета Маргарита Комарова в комментарии изданию "Суспільне Полтава".

По словам чиновницы, ошибку допустил подрядчик, который изготовлял таблички, написав на них "улица Владислава Черновола". Впрочем, ошибку сразу не заметили и установили таблички, которые по собственной инициативе заказал местный предприниматель.

Издание отмечает, что эта улица недавно называлась Льва Толстого и летом 2023 года была переименована решением местных властей. Все неправильные таблички демонтированы, вместо них уже изготавливаются новые.

Напомним, в Кировоградской области власти одного из сел демонстративно глумятся над законами о декоммунизации и деколонизации. Речь идет о переименовании улицы 1 мая в Первомайскую. Такое решение очень возмутило Сеть.

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