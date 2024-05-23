Неудобный момент: ВСУ показали мощную ликвидацию оккупанта (видео)

На Бахмутском направлении был ликвидирован очередной российский захватчик. В момент, когда оккупант хотел справиться с необходимостью, с ним очень быстро расправился украинский дрон.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали мощную ликвидацию оккупанта

"Русский солдат попал в очень неудобную ситуацию. Его намерения категорически прекратил FPV-дрон воинов 1-го мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", – пишет он.

Ранее ВСУ ликвидировали группу российской пехоты в Волчанске. Задание выполнили десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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