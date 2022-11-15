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Неугомонные: тиктоквойска Кадырова "для отчетности" сняли свои трупы и раненных и выложили в Сеть (видео)

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
3105
Время на прочтение
1 мин
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Неугомонные: тиктоквойска Кадырова "для отчетности" сняли свои трупы и раненных и выложили в Сеть (видео)

Кадыровцам сильно досталось от ВСУ.

На одном из направлений на юге ВСУ "насыпали" кадыровцам. Из-за этого среди них появились тяжело раненные и убитые.

О таком своем "подвиге" тикток-войска, конечно, не смогли умолчать и "для отчетности" обнародовали в Сети видео.

На кадрах видна позиция кадыровцев сразу после боя с ВСУ. Несколько из них получили тяжелые ранения и корчатся от боли, их товарищи с камерами бегают и снимают их страдания "для истории". Также "оператор" с какой-то целью снял трупы воинов из своего подразделения.

"Те кадырки, которые не успели убежать, решили повоевать, но забыли, что это не ТикТоки снимать", — прокомментировали в Стратком ВСУ.

Напомним, что тикток-войска Кадырова заняли село Родящее под Мелитополем и уже успели осквернить здания населенного пункта своими флагами. Также они начали заселяться в заброшенные дома и назначили своего "смотрящего", предлагающего местным охрану.

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Просмотры
3105
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