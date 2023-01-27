"Неуклюжий метод обороны": в Воздушных силах ВСУ объяснили, зачем в Москве устанавливают ПВО на крышах

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали установку систем ПВО на крышах административных зданий в Москве.

В Воздушных силах ВСУ назвали "забавной" ситуацию с установкой ЗРПК "Панцирь-С1" на крышах московских админзданий.

Такое мнение высказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 27 января.

Он рассказал, что установка систем ПВО на крышах зданий "выглядит забавно". Игнат отметил, что российский "Панцирь-С1" является зенитно-пушечным комплексом, включающим и ракеты, и зенитные установки. По словам Игната, назначение таких систем – сбивать беспилотники, в том числе ударные.

"Мы же понимаем, к чему Россия их там устанавливает. Собственно, они боятся, что что-то там прилетит, какой-то "хлопок" непонятно откуда", — сказал спикер Воздушных сил.

В то же время, по словам Игната, в мире существует практика установки систем ПВО на крышах, однако это делают не столь варварски, как в России.

"Россия пошла таким неуклюжим методом, как говорится, и всю установку с гусиницами поставила на крышу. Второй момент – эффективность систем с таких больших высот также сомнительна. Поскольку если что-то может лететь, то оно просто может лететь ниже, чем стоит сам "Панцирь". Поэтому понятно, что наибольший эффект это дает для населения, которое, возможно, готовят к мобилизации", — объяснил Игнат.

Напомним, в начале января на крышах домов в центре Москвы появились установки ЗРПК "Панцирь-С1". Впоследствии выяснилось, что они нацелены защищать от теоретического украинского удара лично Владимира Путина и его близких.

В частности, по словам аналитиков, три комплекса, которые установили на крышах Москвы, защищают территорию, посреди которой расположен Кремль.

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