Неуплата штрафа от ТЦК уклонистам: как будут взимать имущество

Если повестка возвращается неврученной, на уклоняющегося налагается штраф от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн. В случае неуплаты будут открываться исполнительные производства с целью взыскания со счетов.

Об этом сообщили в Минюсте, пишет "Судебно-юридическая газета".

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Раньше отмечалось: если повестка не вручена лично, забрать ее из почты нужно в течение 3 дней. После возвращения повестки неврученной и проставления соответствующей отметки по почте ТЦК сможет начать процедуру наложения штрафа, которые, по сути, будут "заочными". При этом постановление ТЦК является исполнительным документом. Так, если добровольно штраф в размере 17 – 25,5 тысячи грн, уплачен не будет, на уклонян могут открыть исполнительные производства и начать взыскание со счетов.

"В случае неуплаты правонарушителем штрафа в срок, установленный ч. 1 статьи 307 настоящего Кодекса, постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы (ГИС) по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом ", – объяснили в Минюсте.

Штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления – не более чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

"Выполнение постановлений ТЦК о наложении административных взысканий, в частности, за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, осуществляется в порядке, определенном Законом "Об исполнительном производстве", – отметили в ведомстве .

В случае неуплаты должником штрафа государственным исполнителем принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на денежные средства и имущество должника. В частности:

обращение взыскания на имущество должника состоит в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации (предъявлении электронных денег к погашению в обмен на средства, перечисляемые на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы)

арест на имущество (средства) должника налагается исполнителем путем вынесения постановления об аресте имущества (средств) должника или об описании и аресте имущества (средств) должника

взыскание за исполнительными документами обращается в первую очередь на средства должника в национальной и иностранной валюте, другие ценности, в том числе на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях

в случае отсутствия у должника средств и других ценностей, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, взыскание безотлагательно обращается также на должное должнику другое имущество, кроме имущества, на которое по закону не может быть наложено взыскание.

взыскание на имущество должника обращается в размере и объеме, необходимых для выполнения по исполнительному документу, с учетом взыскания исполнительного сбора, расходов исполнительного производства, штрафов, наложенных на должника во время исполнительного производства, основного вознаграждения частного исполнителя

если должник владеет имуществом вместе с другими лицами, взыскание обращается на его долю, определяемую судом по представлению исполнителя

в случае если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не производится. В таком случае исполнитель обязан принять меры для выполнения решения за счет другого имущества должника

исполнитель при осуществлении исполнительного производства имеет право налагать арест на средства и другие ценности должника, в том числе на средства, находящиеся в кассах, на счетах в банках, других финансовых учреждениях и органах, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств (кроме средств на едином счете, открытом в порядке, определенном статьей 351 Налогового кодекса Украины, средств на счетах налогоплательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость, средств на электронных счетах плательщиков акцизного налога, средств на счетах со специальным режимом использования, специальных и других счетах, обращение взыскания на которые запрещен законом), на счета в ценных бумагах, а также опечатывать кассы, помещения и места хранения денег.

Кроме этого, процедура автоматизированного ареста средств/электронных денег должников на счетах, открытых поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов (предоставители платежных услуг), по исполнительным производствам, в том числе об удержании алиментов, посредством автоматизированной системы исполнительного производства путем информационного взаимодействия государственных или частных исполнителей и поставщиков платежных услуг, определена Порядком автоматизированного ареста средств/электронных денег должников на счетах/электронных кошельках, открытых поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов, эмитентами электронных денег, утвержденным приказом Министерством юстиции от 16.04.2015 №1.

В Минюсте добавили, что в органах ГИС предусмотрено формирование отчета по форме №1 (полугодовая) "Отчет о работе органов и лиц, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов (кроме решений о взыскании периодических платежей)" и отчета за формой №2 (полугодовая) "Отчет об исполнении решений по взысканию периодических платежей органами и лицами, осуществляющими принудительное исполнение судебных решений и решений других органов".

"Указанные формы отчетности предусматривают общий учет исполнительных документов, подлежащих исполнению в течение определенного отчетного периода, и не дают возможности выделить отдельно исполнительные производства по постановлениям о наложении административного взыскания, вынесенных уполномоченными должностными лицами ТЦК в отношении лиц, совершивших административное правонарушение по статьям20. -1 КУоАП", – добавили в Минюсте.

Следовательно, предоставить запрашиваемую информацию о состоянии выполнения исполнительных производств, открытых на основании постановлений о наложении административного взыскания, вынесенных уполномоченными должностными лицами ТЦК в отношении лиц, совершивших административное правонарушение по статьям 210 и 210-1 КУоАП, начиная с 19.05.04.2024., не усматривается возможным, поскольку такая информация органами ГИС не обобщается.

Напомним, "письма счастья" активно рассылаются по стране. Правительство выделяет миллионы гривен на бумажный формат повестки и даже несколько его усовершенствует. На повестке появляется специальный QR-код. Более того, изменяются и правила вручения повесток и сроки прибытия в ТЦК.

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