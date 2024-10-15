Неуплата штрафа от ТЦК уклонистам: как будут взимать имущество

К концу 2024 года правительство планирует направить военнообязанным 900 тысяч повесток.
Если повестка возвращается неврученной, на уклоняющегося налагается штраф от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн. В случае неуплаты будут открываться исполнительные производства с целью взыскания со счетов.
Об этом сообщили в Минюсте, пишет "Судебно-юридическая газета".
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Раньше отмечалось: если повестка не вручена лично, забрать ее из почты нужно в течение 3 дней. После возвращения повестки неврученной и проставления соответствующей отметки по почте ТЦК сможет начать процедуру наложения штрафа, которые, по сути, будут "заочными". При этом постановление ТЦК является исполнительным документом. Так, если добровольно штраф в размере 17 – 25,5 тысячи грн, уплачен не будет, на уклонян могут открыть исполнительные производства и начать взыскание со счетов.
"В случае неуплаты правонарушителем штрафа в срок, установленный ч. 1 статьи 307 настоящего Кодекса, постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы (ГИС) по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом ", – объяснили в Минюсте.
Штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления – не более чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.
"Выполнение постановлений ТЦК о наложении административных взысканий, в частности, за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, осуществляется в порядке, определенном Законом "Об исполнительном производстве", – отметили в ведомстве .
В случае неуплаты должником штрафа государственным исполнителем принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на денежные средства и имущество должника. В частности:
- обращение взыскания на имущество должника состоит в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации (предъявлении электронных денег к погашению в обмен на средства, перечисляемые на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы)
- арест на имущество (средства) должника налагается исполнителем путем вынесения постановления об аресте имущества (средств) должника или об описании и аресте имущества (средств) должника
- взыскание за исполнительными документами обращается в первую очередь на средства должника в национальной и иностранной валюте, другие ценности, в том числе на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях
- в случае отсутствия у должника средств и других ценностей, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, взыскание безотлагательно обращается также на должное должнику другое имущество, кроме имущества, на которое по закону не может быть наложено взыскание.
- взыскание на имущество должника обращается в размере и объеме, необходимых для выполнения по исполнительному документу, с учетом взыскания исполнительного сбора, расходов исполнительного производства, штрафов, наложенных на должника во время исполнительного производства, основного вознаграждения частного исполнителя
- если должник владеет имуществом вместе с другими лицами, взыскание обращается на его долю, определяемую судом по представлению исполнителя
- в случае если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не производится. В таком случае исполнитель обязан принять меры для выполнения решения за счет другого имущества должника
- исполнитель при осуществлении исполнительного производства имеет право налагать арест на средства и другие ценности должника, в том числе на средства, находящиеся в кассах, на счетах в банках, других финансовых учреждениях и органах, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств (кроме средств на едином счете, открытом в порядке, определенном статьей 351 Налогового кодекса Украины, средств на счетах налогоплательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость, средств на электронных счетах плательщиков акцизного налога, средств на счетах со специальным режимом использования, специальных и других счетах, обращение взыскания на которые запрещен законом), на счета в ценных бумагах, а также опечатывать кассы, помещения и места хранения денег.
Кроме этого, процедура автоматизированного ареста средств/электронных денег должников на счетах, открытых поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов (предоставители платежных услуг), по исполнительным производствам, в том числе об удержании алиментов, посредством автоматизированной системы исполнительного производства путем информационного взаимодействия государственных или частных исполнителей и поставщиков платежных услуг, определена Порядком автоматизированного ареста средств/электронных денег должников на счетах/электронных кошельках, открытых поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов, эмитентами электронных денег, утвержденным приказом Министерством юстиции от 16.04.2015 №1.
В Минюсте добавили, что в органах ГИС предусмотрено формирование отчета по форме №1 (полугодовая) "Отчет о работе органов и лиц, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов (кроме решений о взыскании периодических платежей)" и отчета за формой №2 (полугодовая) "Отчет об исполнении решений по взысканию периодических платежей органами и лицами, осуществляющими принудительное исполнение судебных решений и решений других органов".
"Указанные формы отчетности предусматривают общий учет исполнительных документов, подлежащих исполнению в течение определенного отчетного периода, и не дают возможности выделить отдельно исполнительные производства по постановлениям о наложении административного взыскания, вынесенных уполномоченными должностными лицами ТЦК в отношении лиц, совершивших административное правонарушение по статьям20. -1 КУоАП", – добавили в Минюсте.
Следовательно, предоставить запрашиваемую информацию о состоянии выполнения исполнительных производств, открытых на основании постановлений о наложении административного взыскания, вынесенных уполномоченными должностными лицами ТЦК в отношении лиц, совершивших административное правонарушение по статьям 210 и 210-1 КУоАП, начиная с 19.05.04.2024., не усматривается возможным, поскольку такая информация органами ГИС не обобщается.
Напомним, "письма счастья" активно рассылаются по стране. Правительство выделяет миллионы гривен на бумажный формат повестки и даже несколько его усовершенствует. На повестке появляется специальный QR-код. Более того, изменяются и правила вручения повесток и сроки прибытия в ТЦК.
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