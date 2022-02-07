Неутешительный прогноз главного санврача Херсонщины: "Нас ожидает сверхтрудная неделя"

Количество инфицированных пересечет отметку 1500 человек в сутки, считает врач.

Главный санитарный врач Херсонской области прогнозирует, что количество больных COVID-19 на этой неделе значительно увеличится. Будут фиксировать по 1500 новых случаев в сутки.

Об этом Юрий Ромаскевич написал на странице Facebook.

"Нас ожидает сверхтрудная неделя. По моим расчетам, пиковыми для этой волны будут 9-12 февраля, когда количество инфицированных превысит отметку 1500 человек в сутки. С 14 февраля мы ожидаем стабилизацию и постепенное уменьшение количества инфицированных, хотя количество госпитализированных будет расти до 21 февраля", – отметил врач.

По его словам, основной причиной увеличения случаев заболевания коронавирусом связано с доминированием штамма "Омикрон", особенно среди медицинских работников, что затрудняет возможность оказания помощи амбулаторным пациентам.

Медики расширили список симптомов штамма "Омикрон" – Коронадайджест

Ранее стало известно, что в Херсонской области стремительно растет уровень заболеваемости COVID-19 и именно из-за штамма "Омикрон".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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