"Неуязвимая" российская ракета "Циркон" потерпела крах в небе над Киевом: подробности

По заключению Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз при обстреле Киева 7 февраля Россия применила ракету 3М22 "Циркон".

Ситуацию прокомментировали в Центре стратегических коммуникаций.

Эксперты тщательно изучили обломки российской ракеты и подтвердили ранее озвученную версию, что это именно "Циркон", который удалось сбить Украине.

"Циркон" – очередное российское "чудо-оружие", помпезно презентованное путиным в 2019 году. Это экспериментальная противокорабельная крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой", – говорят в ЦСК.

Однако по заключению экспертов, россияне преувеличили возможности "Циркона".

"Совершенно очевидно, что заявленным тактико-техническим характеристикам ракета не отвечает. Аналогично, как и не соответствует действительности утверждение российской пропаганды о невозможности перехвата "Кинжалов", — добавили в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним, 7 февраля российская террористическая армия провела второй с начала года самый большой комбинированный ракетный удар по Украине. По Киеву ударили гиперзвуковой ракетой "Циркон".

Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности типа оружия. Ракета направлялась в зону, где нет военных объектов, пострадала гражданская инфраструктура и мирные люди.